民進黨台北市長參選人陳時中昨晚接受電視節目專訪，被問到如果再有疫情，「你叫我接指揮官，我是不會接的」時表示，「叫我再來一次我也會受不了」；今天再被問一次時，他解釋，當指揮官的心情壓力都非常的大，「如果再來一次，我也不見得承受得起這樣生離死別的事故」，責任來就扛，但若疫情再來一次的話也會受不了。

陳時中昨晚被問到，如果現在回頭去看，還會再重做一次那些決定嗎？陳時中說，應該是會，不過說老實話，如果再有疫情，「你叫我接指揮官，我是不會接的」；他說，這種事情真的，人生承擔一次就好了，要再承擔第二次，真的有一點承受不起；自認自己心理建設算蠻強的，可以面對這些命令、死亡，或者相關的情況，「叫我再來一次我也會受不了」。

民進黨台北市長參選人陳時中今到葫蘆寺參香；被問到審計部報告披露政府採購高端疫苗有不少缺失，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評護航高端被認證，陳時中說，「蔣萬安一直都念念不忘這樣的情形」，「他的意思是，希望能夠不要買到疫苗最好？」

他強調，政府一定是程序要走，走完備了才去購買。大家都在搶疫苗，要在一定法規限制下，儘速購買。

至於昨日受訪被問到有關高端相關的衛福部相關政策，回答「我已經離開衛福部」，被批「不負責任」；陳時中說，如果他現在再對衛福部的政策或相關的說明再講，又會被批評在說三道四、離開職位後又越權講話。

他說，「我不是一個越權的人，我要尊重體制」。當然現在已經離開衛福部長，就不應該越權對衛福部的職權做出任何講話，應該尊重衛福部。

被問到是否認為擔任指揮官，讓自己仇恨值變高？陳時中說，強調疫情的時候做了很多決定，不免對很多人造成傷害或損失，大家心中一定會有不滿，但他們就是為了避免更大的傷害，不得已做出的決定，所受到傷害的也感到歉意，希望疫情早日過去、經濟早日振興。

對於「萬華破口」的說法到選舉一直被提起？陳時中強調，「這句話從來都不是出自於我」，他一向的講法都是敵人是病毒，大家要合作對抗病毒。

昨晚陳時中接受電視專訪時回應時也說明，這句話不是出自他的口，這是衛福部次長石崇良說的。