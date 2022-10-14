收到病人重生蛋糕，護理長陳玉玲(中)高興之餘說，對待化療病患更要多一點細心和體諒。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

蛋糕推進病房，林先生起身感謝醫護，部東綜合病房的護理師群衷心為他出院感到欣慰。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

早年班機爆胎歷劫加上看盡中東酷刑，林先生已能體會與病共存的樂觀心態。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

台東林姓男子今年初發現血尿北上手術，家住台東考量照護需求，術後回到衛福部台東醫院完成6次化療，出院前夕，他特地託人買了蛋糕感謝照顧他3個多月的醫護人員，他說「是部東給我1個重生的機會！」

人生晚年的68歲慶生蛋糕被推進病房，林先生起身穿衣滿臉笑容，部東綜合病房護理師一起分享他的喜悅；切蛋糕的時候他有感而發：「是你們這些小天使和活神仙，把我度化重生」，護理師接下蛋糕切了1小塊給他，他還假裝生氣說，這是給你們享用的！

土生土長的林先生一直知道自己有血液方面的的疾病，血小板數值甚至高於最高值2倍，在全台各大醫學中心求診後，輾轉知道台東公立醫院來了1位血液腫瘤科菁英醫師樊聖，看診2年頗有信心，年初發現罹癌之後，打定主意要回到該院化療。

不過他也說，即使化療過程的副作用讓他有時難以入眠、全身不適，但他秉持年輕時習武「正面迎敵絕不逃避」的信念看待病痛；一路照護他的部東護理長陳玉玲也提到，病人難免情緒波動，看到他躺在病床上休息就知道不舒服，大家總會付出多一點耐心和關心。

已退休的林先生畢生奉獻給工程科技，1978年曾應邀遠赴中東利雅德開發工業區，歷經香港啟德機場班機爆胎逃過一劫、目睹當地斬首示眾酷刑，他自喻過盡千帆看淡生死，出院之後一樣會抱持樂觀心情與病共存。