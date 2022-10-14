陳時中坦言再有疫情不當指揮官 柯文哲：權利義務都是相對 12:372022/10/14 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台北市長參選人陳時中昨日接受媒體專訪，坦言若再有一次疫情，他不會接任指揮官。對此，台北市長柯文哲今大笑回應，不能當時享受光環，然後再說好後悔，人活在世界上，權利義務都相對的。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨台北市長參選人陳時中昨日接受媒體專訪，被問及「萬華破口說」，他坦言擔任防疫指揮官時，全身都是箭靶，若再有一次疫情，他不會接任指揮官。對此，台北市長柯文哲今大笑回應，不能當時享受光環，然後再說好後悔，人活在世界上，權利義務都相對的。 陳時中甩鍋高端缺失 黃珊珊：「我負責」對他來說是奢侈 陳時中談「萬華破口」黃珊珊怒：萬華從來不是破口 紅酒西瓜喻對手 蔣萬安稱直覺反應 #九合一選舉 #台北市 #陳時中 #疫情 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中嘆滿身防疫箭靶 珊珊反嗆好漢做事好漢當 11:332022/10/14 政治 蔡壁如論文被認抄襲 柯文哲：相信沒有抄襲意圖 12:222022/10/14 政治 蔡壁如碩士學位遭撤銷 蔣萬安：相信柯文哲會明快處理 10:152022/10/14 政治 審計部揭高端缺失 甩鍋卸責 陳時中：我已離開衛福部 04:102022/10/14 政治要聞 陳時中露馬腳！高端被審計部抓包竟回這句 徐巧芯轟：有夠爛 13:082022/10/14 政治 陳時中自爆沒想到「仇恨值」這樣高 近千網友留言嗆爆給答案 08:202022/10/14 政治 蔣萬安斥陳時中防疫無所作為 雙手一攤落跑選市長 10:102022/10/14 政治 若又有疫情不會再接指揮官 陳時中：責任來就扛 11:452022/10/14 政治 蔡英文喊2024後沒我的事 張善政批綠營沒肩膀 11:232022/10/14 政治 解封了 隔939天開國門 機場出入境湧人潮 04:102022/10/14 生活新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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