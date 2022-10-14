民進黨台北市長參選人陳時中昨日接受媒體專訪，被問及「萬華破口說」，他坦言擔任防疫指揮官時，全身都是箭靶，若再有一次疫情，他不會接任指揮官。對此，台北市長柯文哲今大笑回應，不能當時享受光環，然後再說好後悔，人活在世界上，權利義務都相對的。

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