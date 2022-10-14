國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／取自徐巧芯臉書）

【全程字幕】避談高端稱「已離開衛福部」 陳時中駁：我不是會越權的人

根據審計部送立法院的查核報告，截至今年1月15日止，高端提交部分疫苗已逾履約期限30日以上，但衛福部疾管署未核實計罰該部分價款的2％違約金，與契約規定明顯不符；時任衛福部長的陳時中昨（13）日受訪對此回應，「我現在已經離開衛福部，有關於行政的事情，以衛福部說明為主」。國民黨台北市議員徐巧芯痛批，陳擺明了就是「我就爛」的態度，這種人若當上市長，令人深感恐懼。

徐巧芯昨日在臉書發文表示，陳時中被問到在擔任衛福部長任內，高端被審計部抓到沒有按照契約規定付違約金的問題，竟然說：「我現在已經離開衛福部。」

徐巧芯諷刺，從陳時中的回應可見，這個人如果當了市長，出了重大紕漏甚至貪污舞弊，他也會拍拍屁股走人，然後說「我已經離開台北市」。

對此，徐巧芯痛批，陳時中這種「我就爛」的態度，真是讓人感到「細思極恐」（網路流行用語，義指「仔細想想覺得恐怖到了極點」）。徐更直言，呼籲大家必須「抗時中保台北」，因為「陳時中就爛」，從他的言行可見其為人就是「我負責烙跑」這5個字。