最近看了三則新聞報導及相關的影片，讓人不斷地嘖嘖稱奇，同時也只能不停地搖頭歎息。給人的感覺是民進黨政府真的是沒有人才，以及怎麼會有如此無賴、無知和無能的官員，老百姓怎麼能夠忍受這樣的政府。

首先是剛出任數位發展部長的唐鳳。該部負責的業務範圍甚廣，涵蓋了資訊、電信、傳播、資安及網際網路五大領域。由於民進黨政府以豢養網軍聞名，加上這個新成立的單位編列了龐大預算，又大肆破壞文官體制，因此讓人懷疑它是「藉口數位安全行監控異議者及養網軍之實」。甚至有人批評該部是「網路東廠」側翼組織。

基於立委監督施政之責，一向質詢認真有料、事前做足功課的高金素梅，日前三度向唐鳳提問，曾於2014年太陽花學運期間，主張政府的透明性和資訊人權的他，是否贊同總統和政要的畢業論文可以封存30年？疫苗及天然氣價格可以列為機密？然而唐部長一項都沒有回答，只是顧左右而言他的繞圈子，浪費不少質詢時間，甚至還厚顏耍無賴的說「我有回答委員的問題」。

針對唐的回答，高金委員感到無言又無奈，只好怒轟唐鳳的回答是官腔官調，諷刺唐「天才跟魔鬼一線之間」。聰明絕頂且自幼便在家自學的唐鳳，深知上述問題正戳到蔡政府的痛處；換了位置就換了腦袋的唐部長，就和其他官員一般隨波逐流。其實唐若能效法國安局長陳明通的妙答金句，說出「現在的唐鳳部長不回答當年唐宗漢的問題」，不也是一個很有「笑果」的答覆嗎？

其次就是目前仇恨值最高的陳時中。自高端疫苗推出後，引起不少的爭議，日前好不容易等到審計部說了公道話，指出高端疫苗查核報告有五大缺失，包括逾期30日以上未能交貨，衛福部疾管署卻未依約扣罰違約金等等。當被問到此一問題時，一向大言不慚將「我負責」掛在嘴邊的陳時中竟然回答「我已離開衛福部，由衛福部說明」。這不就是「市長候選人不回答衛福部長的問題」的翻版嗎？

再來就是曾經騙過神明的蘇貞昌院長。由於前中研院長李遠哲日前接受專訪時，除批評蔡政府的能源政策失敗及騙人，更直言「民進黨執政腐化的速度比國民黨更快，現在他已經無法與蔡英文溝通。」當記者問蘇院長對於李的談話有何看法時，蘇竟回答「李院長一直關心環保議題…，如果在資訊上有落差，我們應該多溝通」。

難道蘇院長都不看新聞報導？也不了解李遠哲非常露骨的受訪內容全貌？明明李已經講得很明白，「只要有資政提出對蔡英文政策有意見的事情，下次就會把他換掉」，而且還說「我是沒辦法繼續跟她溝通的」。蘇院長就不能說「會立即安排李與蔡總統見面」，或者「對此問題並不了解，現在無法答覆」。甚至可以學學小英「一律都不答覆」，裝沒聽見，或者揮揮手快步離開即可。

眾所皆知蘇院長喜歡講話，但在立院的答詢經常是天馬行空、不著邊際、不知所云，讓立委既無言又無奈。唐鳳雖剛上任，卻已得到蘇院長的真傳，鸚鵡嚼舌的有樣學樣；而陳時中針對問題回答的金句，早已被人當成笑話編輯成冊；萬一讓他選上台北市長，以後會鬧出甚麼樣的笑話可以預料，而市民對他能有所期待嗎？

真可謂有什麽樣的院長，就有什麼樣的部長。用「物以類聚」正是對蘇院長、唐部長及陳時中最佳的形容，這也凸顯該為政府政策做出說明，爭取民眾支持的官員，已經到了無言以對，抑或睜著眼睛說瞎話的境地。從總統開始，滿朝盡是這樣的官員，老百姓早已不抱任何希望，只期待年底的九合一選舉及2024年早日到來！

（作者為大學英文講師）

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