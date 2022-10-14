立委楊瓊瓔前往月眉糖廠關心煙囪頂部毀損情形，以及豐原醫院設立后里住宿型長照機構及后里醫院辦理情形。（陳淑娥攝）

台中市后里月眉糖廠煙囪頂部毀損嚴重，另4棟砂糖倉庫屋頂傾頹，立委楊瓊瓔、市議員陳本添發起搶救工業遺址，14日邀集相關單位會勘，協助台糖爭取1700萬元經費修復。另后里住宿型長照機構歷經流標，經費已從3億提高至4.4億元，已辦理第二次招標，楊瓊瓔盼能獲優質廠商青睞，順利決標。

楊瓊瓔、陳本添今邀集衞福部豐原醫院、文化部文化資產局、台中市文化局、台糖公司前往現場會勘，后里區各里里長也都到場關心。

楊瓊瓔指出，月眉糖廠見證台灣糖業發展，值得修復保存活化，淬練成「工業遺址」，糖廠規模龐大，活化不易一次到位，煙囪頂部嚴重損壞，4棟砂糖倉庫屋頂都要儘快搶救修復，希望文化部文資局、台中市文化局協助台糖公司，進行短中長程經費逐步推展，讓月眉糖廠成為在地民眾日常樂活空間及遊客遊憩場域。

「月眉糖廠製糖工場」因建築量體龐大，台糖朝向分期分區進行，優先進行煙囪緊急加固修復工程。台糖指出，經委託技師鑑定，煙囪高度12.9公尺以上損壞，且外觀裂縫明顯擴大，已於周邊進行動線管制，初估修復經費約需547萬元，已申請文化部文資局補助。另關於「4棟砂糖倉庫」修繕及招商活化辦理情形，台糖已編列1174萬元經費修復，預計2023年整修完工後，公開招租。

陳本添說，他是糖廠員工的子弟，父親過去就在月眉糖廠工作，小時候他常常利用製糖的熱水洗澡，非常舒服，月眉糖廠煙囪歷經戰爭留有許多彈孔，除了是后里地標，更是許多后里人的記憶，希望恢復原貌及原有高度。

另外，楊瓊瓔語帶憂心表示，因國內缺工缺料嚴重，許多重大工程等不到廠商投標，后里住宿型長照機構流標一次，經費從3億元增加至4.4億元，希望開標順利。

豐原醫院院長賴慧貞說明，后里住宿型長照機構原經費3億元，今年5月衛服部長照司核定4.4億元，預定2024年底前啟用，將提供16項長照2.0服務，實現就地安養目標。目前已通過公程會審議、完成土地分割，正申辦理建築執照中10月5日第一次開標因無廠商投標而流標，今辦理第二次開標。

賴慧貞表示，后里地區為30分鐘車程範圍的無醫村，后里分院將提供195床病床，提供急重症、亞急症到長期照護醫療資源，后里分院總經費11.8億元，提高增修為15.9億元，目前已完成預算編列，後續進行醫院新建計畫核定、土地都市計畫變更及建築設計等作業，預定2025年實質施工、2027年正式營運。