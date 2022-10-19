女友向準備爬山的男友要手機帳號密碼，是何目的？苗栗消防局日前發文，近年發生不少獨攀山友山難意外，山友在出發前做好3件事－告知登山計畫與手機帳密，並準備行動電源，就能透過定位大幅提高搜救效率；男友事後對女友說「你對我真好」，下秒又覺得女友會發現手機秘密，笑說「好像哪裡怪怪的」。

苗栗縣消防局臉書日前發文，近來許多山難事故都是獨自1人爬山，逾期未歸後家屬報案，但該類案件對搜救人員相當麻煩，因山難地點不明確，搜尋好比大海撈針，也曾案例是家屬說錯山，不過所幸手機的定位功能也能為加快進度，像是Android系統的「尋找Android裝置」功能、IOS系統的「尋找我的Iphone」。

女友向準備爬山的男友要手機帳號密碼，讓他覺得奇怪；原來山友出發前做好3件事－告知登山計畫與手機帳密，並準備行動電源，就能透過定位大幅提高搜救效率。（翻攝自苗栗縣消防局臉書）

消防局特別提醒，山友在獨攀前，應向親友講清楚登山計畫（爬哪座山、預計爬幾天、幾天沒消息要報案）、告知GOOLE、APPLE帳號密碼和準備大容量行動電源；消防局還製作對話，女友向男友詢問手機帳號密碼，稱是能讓警消第一時間定位，男友告知後還說「寶貝你對我真好」，接著又冒出OS「好像哪裡怪怪的」。

新北市警察局婦幼隊留言「可以留給家人，但不要外流給詐騙集團喔」，其他網友也問說若收不到訊號時還能定位嗎？消防局小邊說「可以抓到最後的位置，雖然不精確但是也可以大幅縮短搜救時間了」，也說目前個資法對GOOGLE或是APPLE國外公司沒用，對方不會提供給警消資訊，還是要當事人主動告知。