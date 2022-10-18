當前消防勤務中，緊急救護是消防局主要出勤業務之一，救護車出勤次數高，致車輛耗損率亦大幅提升，雲林縣這三年多來獲各界愛心捐贈，已汰換26部救護車，今（18日）再獲財團法人台灣學傳慈善基金會、國際同濟會雲林區土庫會會長黃建欣聯合捐贈1部。

雲林縣消防局指出，台灣學傳慈善基金會、國際同濟會雲林區土庫會會長黃建欣深知本縣醫療量能較不足，由其是在到院前的救護，特別選擇捐贈救護車給消防局莿桐分隊，期盼為社會盡一分心力，造福縣民。

消防局長林文山表示，3年來蒙社會善心人士有錢出錢、有力出力，已汰換26部救護車，朝向每部線上救護車都是5年內新車的目標邁進。

林文山表示，讓縣民有更優質的到院前緊急救護服務，是縣長張麗善的重要施政目標，在積極汰換老舊救護車，以及紮實救護技術訓練下，今年迄今停止呼吸患者恢復自主心跳且康復出院人數已達9人，成功挽回9個家庭。