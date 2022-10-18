西螺廣興社區表演「囍慶花轎迎嘉賓」。（周麗蘭攝）

今年雲林社造嘉年華「雲林社造百貨行˙行行出狀元」將於下周末（29日、30日）在林內鄉寶隆紙廠舉行，今年擴大為2日活動，展示60個社區、團體的特色、產業、美食、工藝。

縣長張麗善今天於宣傳記者會表示，雲林縣社區營造深耕在地多年，發掘各個區獨特的人文、地景、產物特色，藏身在社區的各行各業狀元們用心經營，是社區永續發展的最重要關鍵，大家在這個平台互相交流、分享經驗，把社區特色展現出來。

今年雲林社造嘉年華集結全縣45個社區、公所、專案、相關局處等多達60個單位參與，現場每日超過2000分社區工藝、美食免費抽戳樂、幸運摸彩。

10月29日主場開幕式結合水土保持局補助縣府城鄉發展處的「農村總和計畫」，推動20條「巷仔內好𨑨迌」社區遊程，14條一日遊、6條二日遊；10月30日舉辦「社區遊程說唱舞台」首演，邀請全台觀光旅遊業者造訪雲林參與同業媒合會，認識雲林社區深度文化之旅的玩法。

嘉年華舉辦地點林內舊寶隆紙廠，今年縣府挹注資源做為林內紙蝶生態地景園區，邀請地景藝術家進駐創作，最近也剛完成，也將在本次嘉年華會揭曉。

縣長張麗善說，今年活動非常老少咸宜，適合所有鄉親一起來互動學習，社區營造造福很多鄉親，縣府非常鼓勵，讓每個社區越來越活絡，人人都能成為社區的主角。