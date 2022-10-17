來自雲林虎尾「台灣製造」的毛巾品質已追上日本知名品牌。（圖／主辦單位提供）

邁入第四屆的雲林巾彩耕地藝術節將在10／29、10／30兩天登場，今年特別搬出特製主題「愛與和平」大毛巾迎賓，招牌活動稻草迷宮闖關與小朋友最喜歡的碰碰狐鯊魚寶寶演出，讓會場成為「期間限定」的親子大型遊樂園。

今年會場主意象是紡織所毛巾快速設計打樣中心與雲林毛巾產業聚落共同攜手合作高230公分*長800公分「愛與和平巨幅毛巾壁畫」，立委蘇治芬表示：「愛與和平巨幅毛巾壁畫，傳達台灣關心國際情勢發展，對於國際友人伸出友誼之手，並促進世界愛與和平，讓世人看見台灣。」

立委劉建國也表示:「台灣邊境解封後，出國機票貴，旅遊成本高；相較之下，國旅仍具有在地優勢。雲林虎尾作為台灣的毛巾主要生產地，應該好好利用這個特色發展主題式旅遊，打造虎尾成為毛巾特色小鎮，想到毛巾就想到虎尾，也藉此推動毛巾的第三度轉型升級。」

活動會場除了有集合台灣毛巾業者的市集與生活體驗區外，延續去年親子主題，依舊有大型稻草迷宮，迷宮內設置把關員，讓小朋友在遊戲的同時解密毛巾製造的相關知識，互動與表演式的體驗，增強小朋友對「台灣製造」毛巾的認同感。另外，國際超級IP【BABY SHARK】鯊魚寶寶與碰碰狐也將助陣成為今年巾彩耕地藝術節的代言人，特別的是今年鯊魚寶寶與碰碰狐特地帶來【洗手舞】，要教小朋友即使疫情看似趨緩，但自身衛生習慣還是要持續保持，特別洗好手更能有效抵抗病毒入侵。

巾彩藝術節的老朋友「紙風車劇團」，今年帶來【巫頂環遊世界】，由四段故事串起，當中一段牛蛙愛唱歌更是改編我們邦交國貝里斯的童話，加入台灣元素，以可愛的動物角色演出來喚醒環境生態保護，用智慧解決問題，精彩可期。

主辦單位行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示: 「10/29、10/30舉辦的雲林巾彩耕地藝術節，雖然只有兩天，但秋高氣爽適合出遊，希望透過各種活動設計讓遊客更加認識每天都要用到的日用品-毛巾，好吃、好玩又富教育意義，虎尾鎮魅力商圈發展協會的店家也一起共襄盛舉，邀請全台民眾在安排行程時，千萬不要錯過精彩的雲林。」