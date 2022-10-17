第十屆建築世代會慈善路跑，將在12／10於台中麗寶樂園登場，民眾報名還加碼獲贈麗寶樂園探索世界門票1張。(台北市建築世代會提供)

邁入第十屆的建築世代會慈善路跑，今年首創樂園嘉年華情境的路跑活動。(台北市建築世代會提供)

新冠疫情期間，賈永婕不斷號召藝人好友一起捐贈醫療器材和物資協助醫院，被封為「防疫女神」。向來樂善好施的她，現在更出面號召，邀請民眾一起來路跑做公益。第十屆建築世代會慈善路跑，將在12／10於台中麗寶樂園登場，活動報名費將全數捐做公益，民眾報名還加碼送百元全聯禮券以及星宇航空口罩，當天報到時還可獲贈麗寶樂園探索世界門票1張。

今年建築世代會慈善路跑，預計12／10開跑。熱愛運動的賈永婕，不但率先報名，還主動擔任宣傳大使。賈永婕表示：「建築世代會慈善路跑已經舉辦十屆了，每年都會選定需要幫助的弱勢團體，把報名費全數捐出。而今年活動報名費將捐贈給台東『孩子的書屋』、三峽的『小草書屋』以及宜蘭的『慈懷基金會』。不管是否參加路跑活動，只要完成報名，繳交費用，就可以守護兒少，陪伴孩子創造夢想。當然如果大家願意當天一起出來運動那就更好了。」

邁入第十屆的建築世代會慈善路跑，今年首創樂園嘉年華情境的路跑活動。這次活動分成挑戰組10公里(晶片計時)與Fun Run組 5 公里，全程沿著麗寶樂園渡假區跑步，不但氣候舒爽，沿途風光更是一大亮點。主辦單位表示：「起點從麗寶outlet mall前面停車場集結出發，路線行經麗寶樂園渡假區最夯拍照景點『落羽松大道』，12月正是落羽松轉紅的季節，也會經過『麗寶國際賽車場』，還有充滿義大利風情的『科莫湖』以及全台最大的Sky Dream天空之夢摩天輪。最特別的是嘉年華的情境氛圍，賽道兩旁將有POPA FAMILY為跑者加油，做公益又有趣味性，非常適合全家參與響應。」

這場台北市建築世代會發起的路跑活動，希望藉由參與者對運動的熱忱轉化為傳播愛、分享愛的實質幫助，每一筆報名費都能給予弱勢孩童最直接的生活幫助與教育支持。每人1280元報名費用將全數捐贈慈善團題，跑友會收到捐贈收據，現在報名還加碼送100元全聯禮券以及星宇航空口罩，當天報到時還可獲贈市價900元的麗寶樂園探索世界門票1張。路跑健身兼做公益，還可暢玩樂園，一舉三得。