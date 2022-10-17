六福(2705)旅遊集團「起家厝」六福客棧展開危老改建，在完成建物拆除後於今（17）日舉行動土開工大典，將改建為地上21層、地下6層的鋼骨結構造A+級六福酒店式商辦大樓，改建後總樓地板面積將達6350坪，預計2026年完工。

六福表示，全新六福酒店式商辦大樓以環境永續為前提，將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築、綠建築、智慧建築及耐震等標章，藉由國內外5大建築標章認證，打造結合減碳、健康、科技、商務的永續辦公大樓。

六福集團總裁暨六福開發建設董事長賴振融表示，此案除委託日本百年營造大廠「熊谷組」台灣分公司「華熊營造」建造，更將取得國外LEED綠建築與WELL健康建築2大標章，並結合六福酒店式顧問管理的高品質飯店整合性服務，成為全台酒店式頂級綠商辦指標。

展望台灣商辦市場，賴振融指出，未來台北商辦市場將朝M型化發展，頂級商辦剛性需求殷切，市中心及市郊區辦公室租金將逐步拉大。在跨國企業紛紛提出明確淨零目標後，預期台北將會快速跟上，企業租戶將更重視選擇符合ESG概念的辦公大樓，以符合永續目標。

賴振融認為，未來外商租借辦公室首重綠建築，綠商辦需求成長，但目前信義計畫區僅3棟大樓擁有LEED標章認證，未來綠建築供應鏈將供不應求，全新的六福酒店式商辦大樓將帶給南京松江商圈全新視野。

六福酒店式商辦將採最新建築工法，以高規格建材打造，呼應全球環保減碳綠色理念，並兼具安全、環保永續精神。同時更強調人性化的加值服務，透過六福酒店式物業管理、因應疫情帶來的市場轉變，建構全方位智慧科技、健康概念的新辦公環境。