國境13日解封，入境改為0+7免隔離，桃園機場運作恢復常態，然航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）13日非但沒上演慶祝行情，反倒雙雙跌停，觀光旅遊族群成重災區，包括山富（2743）、鳳凰（5706）、五福（2745）等多檔跌停，一片慘綠。

市場等待權王台積電與股王大立光法說會展望，又逢美國9月份CPI（消費者物價指數）公布前夕，導致投資情緒低迷，加權指數13日再度重挫270點，失守萬三大關，類股指數綠油油、全軍覆沒。

在股價跌停的48檔上市櫃個股中，觀光股就佔了7檔、位居類股最多，包括鳳凰、易飛網、六角、山富、富野、五福、海灣等，另有老爺知、雄獅、雲品、六福、華園、新天地、亞都等，跌幅也在5.74％～9.42％以上，再外加航空雙雄，整體觀光旅遊族群倒成一片。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，民眾期待解封已久，13日全面開放，期盼能回到疫情前，然此為最後一道防線，也就是最後一個利多。由於市場期待已久，最終在這利多出來後，航空股自然明顯轉弱，這也是合理現象，後續投資人也無法再期待倚靠政策利多保護。

蔡明翰指出，市場期待解封，對觀光航空類股寄予厚望，也帶動股價先有反映，然而，高通膨仍在，對於後續市場需求有一定影響。觀光股在經過13日較為激烈的回檔後，跌勢可能趨緩，但股價仍將承受壓力，恐需較長時間整理，且後續反彈也有其難度，值此之際，採觀望態度為宜。