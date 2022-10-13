美國商務部7日宣布擴大對中國大陸晶片及設備出口禁令後，美方對兩大韓廠「開後門」，南韓半導體大廠SK海力士及三星皆取得1年豁免期。日媒13日披露，台積電（TSMC）同樣獲得為期1年的許可，可持續採購美國晶片相關設備，用於台積電在大陸南京廠的擴產計畫。

日經新聞引述知情人士消息，美國政府向全球最大晶圓代工廠台積電保證，該公司能夠將設備運送到大陸的南京廠，代表台積電在大陸的生產計畫不變，維持正常運作。

美國7日對大陸祭出最嚴格的出口管制措施，目的在全面阻斷大陸半導體產業發展，除了限制美國半導體設備廠向中國大陸供貨外，同時禁止台積電等跨國企業，未獲得美方許可的情況下，不能使用美國製設備和技術為中國客戶提供服務。

台積電目前在南京廠擴大生產成熟製程晶片，就是22奈米與28奈米製程節點。該廠於2018年正式啟用，同時也生產16奈米晶片，在華府最新出口管制範圍內。

大陸市場占台積電去（2021）年營收約10%，低於 2020 年的 17%，今年第2季來自大陸收入占比為13%。

台積電取得維持在中國大陸生產的豁免權，但美國出口限制仍會帶來影響，因為台積電將無法繼續為大陸客戶生產先進的繪圖和 AI 處理器，原因是台積電兩大客戶輝達 （Nvidia）和超微（AMD）不能再將高階圖形處理器供應到大陸。

Sanford C. Bernstein 分析師 Mark Li 表示，美國最新禁令僅規範應用在AI和超級電腦的 GPU，預估對台積電明年營收影響不到0.5%。若美方擴大管制範圍到資料中心CPU 和GPU晶片，在最壞情況下，對台積電營收衝擊可能高達5%。

美方新禁令原本使得三星與SK海力士在大陸廠的DRAM與NAND晶片生產受阻。韓聯社12日透露，韓國半導體大廠SK海力士及三星電子近期已收到美國商務部正式通知，未來一年內更新在中國廠房設備皆不須另外申請許可，可自美獲得相關設備，確保維持生產。