美國週三公布的9月PPI數據依然強勁，且高於市場預期，顯示通膨壓力仍大，FOMC會議紀要延續鷹派看法，美股四大指數全面收黑，今(13)日期貨盤跟跌，台指期跌0.3%、電子期開跌0.25%、金融期開跌0.17%。今日盤面靜待台積電盤後法說，攸關盤勢能否止跌回穩。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2538口，使留倉部位轉為淨空單-2007口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1700口至2287口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少978口至-1595口。

有鑑於半導體股佔台股權值甚高，短線受美國晶片禁令衝擊下表現續弱，導致大盤欲振乏力，因此權值王台積電能否在今日法說會中釋疑，攸關盤勢能否止跌回穩。

永豐期貨分析表示，台股日K收上下影線黑K，現階段技術面及資金面均呈現偏空格局，預料行情暫難擺脫震盪偏弱走勢，而今日的台積電法說會為市場關注焦點，以及美國財報陸續登場，將牽動台、美股個股表現。