張麗善（中）提社會福利，照顧弱勢列政見重點。（摘自張麗善臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，張麗善、劉建國提社會福利，將照顧弱勢列為政見重點，張表示因為要照顧父親，投身成為1名護理師，從政至今，照顧所有的身障弱勢團體，就成為她宣示要做到的事。劉則推動「牙聯健雲學園」，提供弱勢學童更多元化的學習，包括課後輔導、才藝、閱讀、品德教育等。

尋求連任的雲林縣長張麗善表示，她畢生志業的開端，就是從服務身障弱勢者開始的，近日身障弱勢團體為她成立後援會，讓她真的很感動。4年前她收到的對聯「心中有愛，關懷無礙」、「弱勢所需，常在我心」，相信自己沒有愧對這幾個字。

張麗善說，她上任後全力推動無障礙設施、保障就業機會、設置庇護工廠，不止要提供最好的服務，還要照顧身障弱勢團體的尊嚴。這幾年她1天當3天用，為的就是要改變雲林，尤其社會福利、經濟建設，每一項都不能忽略，接下來4年，還要帶著大家的期許，繼續為身障弱勢團體做更多。

民進黨雲林縣長候選人劉建國2012年透過中華民國牙醫師公會全國聯合會、藥師全國聯合會、雲林縣牙醫師公會、雲林縣藥師公會等，開設「牙聯健雲學園」，提供弱勢學童更多元化的學習，至今已11年，他強調看到孩子們信心滿滿展現最好的一面，讓人很感動。

劉建國指出，雲林縣內隔代、單親及外配家庭比例很高，很多家庭經濟不好，家長忙於生計，無法讓孩子上補習班、課後常常在街頭閒逛，課業也無人照顧，進而逃學、翹家衍生許多問題，參加「牙聯健雲學園」後，孩子們課業穩定、學習效率佳、品德也非常優秀，家長很放心，也讓孩子對自己的人生充滿希望。