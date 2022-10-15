劉建國（右三）提雲林縣北港轉運站政策，與中央共同打造新亮點。（張朝欣攝）

民進黨雲林縣長候選人劉建國15日到北港鎮，提出北港轉運站政策，表示以2011年改建的西螺轉運站為例，中央與西螺鎮公所合作，1年內就完工啟用，只要用心有決心，北港轉運站也可以再次展現生機，他有信心與中央共同打造北港轉運站成為地方新亮點。

劉建國15日會同北港鎮長候選人張勝智、縣議員候選人蔡岳儒、蔡孟真等人，在北港轉運站預定地舊台汽客運大樓舉行記者會，說明未來如何規畫北港轉運站，上百名在地民眾到場與會，關切閒置20餘年、已嚴重破損的舊台汽客運大樓何去何從。

劉建國表示，北港轉運站國有財產署土地占比達80％左右，縣府約20％，因此在土地規畫上國產署一定有自己的想法，地方政府要有能力、要會規畫，才能說服國產署爭取到主導權。未來他若入主縣府，會從縣府持有的土地先行，中央方面，會再與財政部、國產署溝通，創造北港朝天宮、北港轉運站的雙核心發展。

劉建國說，北港轉運站是改變北港發展的重點，未來與會鎮公所合作，提出最好的規畫，讓轉運站立即到位。另外，結合北港滯洪池旁83公頃「雲林農業創新加值園區」的開發、北港外環道路的完成、北港媽祖醫院的提升，將可打造新商圈、創造就業機會、強化生活機能，解決大北港地區人口流失問題。

劉建國指出，希望未來北港有新的鎮長，重新規畫找出新方向，讓北港轉運站可以起死回生。他相信張勝智鎮長候選人有這樣的能力可以完成，尋求連任的蔡岳儒、蔡孟真議員也會共同協助爭取，讓北港轉運站成為北港新亮點。