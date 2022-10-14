副總統賴清德今晚到新北市汐止區幫林佳龍助選。（王揚傑攝）

副總統賴清德今晚到新北市汐止區幫林佳龍助選。（王揚傑攝）

副總統賴清德今晚到新北市汐止區幫林佳龍助選。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（14日）晚成立汐止區競選總部，副總統賴清德親自到場站台助選，盛讚林佳龍學經歷豐富，有立法與行政經驗，還有中央和地方的磨練，是這世代的政治領袖，讓他做新北市的市長，翻新新北市絕對會成功。

賴清德表示，現在台中市的重大建設，都沒有超越過去林佳龍台中市長任內的規畫，由此可見，讓林佳龍當新北市長，是新北大翻新的好機會，大家要全力給他支持。新北市是台灣人口最多的地方，也是很多縣市的朋友來此發展的好地方，新北市就是整個台灣的縮影，無論是經濟發展，新北市扮演關鍵角色，對台灣貢獻非常大，站在新北市要大發展的立場，就要支持最好的人才林佳龍。

賴清德說，林佳龍當交通部長時，解決汐止、林口區及各縣市長年無法解決的交通問題，有規畫、解決問題能力，基隆想要推動捷運、輕軌幾十年，台北市想要推動民生線喊到喉嚨要沒聲音，因為三個縣長都有各自的想法盤算，所以無法解決，但林佳龍把綁在一起的線解開，三縣市的兩條捷運路線分兩階段開闢，就交會在汐止，未來蓋好，汐止庇蔭最大！

賴清德強調，在複雜的國際局勢中，蔡英文總統帶領台灣確立方向，所以在此要懇請大家，一定要做蔡英文總統的後盾，全力支持民進黨推出的候選人，讓蔡總統更有能力和力氣，解決海內外各種挑戰。

成立大會最後由賴清德、林佳龍聯手授戰旗給汐止區指揮官立委賴品妤，全場「凍蒜！」聲不斷，活動圓滿落幕。