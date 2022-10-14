副總統賴清德今接見「國科會『第一屆科技創新卓越獎TIE Award』獲獎隊伍」；賴清德致詞表示，未來世界將走上全面智慧化的趨勢，也會面臨氣候危機的衝擊；期盼持續與國際團隊合作，因應未來世界的挑戰，共同為國際社會作出貢獻。

副總統致詞時首先歡迎大家來到總統府，他要代表蔡總統恭喜獲獎隊伍能夠贏得「科技創新卓越獎」的殊榮，特別是能在25個國家，近百個團隊當中脫穎而出，實在不簡單。他也祝福大家未來的計劃能夠持續發展，有更多的創意，更大的發揮，公司也能夠鴻圖大展。

賴清德指出，「科技創新卓越獎」是由國科會主辦，今年是第一屆，特別以半導體相關應用為主題向國際徵件，這背後代表著幾項重大的意義。半導體固然是台灣非常重要的產業，但是我們也願意與國際的廠商合作、分享，希望國際社會能夠更好。

他說，此外，台灣是一個民主、自由、法治的國家，非常重視創新的保護，也非常歡迎國際團隊能夠立足台灣，發展事業。而未來世界將走上全面智慧化的趨勢，也會面臨氣候危機的衝擊。台灣非常希望能夠跟國際團隊共同合作，因應未來的世界，也共同面對氣候變遷所帶來的種種問題，為國際社會作出貢獻。

賴清德說，國科會特別設計了這一個獎項，且為了要嚴謹達到目標，特別邀請了台積電、聯發科、台灣大學及國際創投等國際上專業人士擔任評審團，層層評審，為的就是要能夠選出最好的團隊；因此，得獎團隊獲獎真的是實至名歸，「再次恭喜你們」。

賴清德提到，今年11個獲獎隊伍中，有5隊是台灣隊伍，其他6隊分別來自英國、美國、德國、日本及智利，是一個國際級的團隊，創新研發領域也分別在智慧製造、電動車、再生能源、醫療、太空等，非常符合未來世界發展的需求。

副總統感謝國科會吳政忠主委率領的團隊，當初設定國際徵件的目標都一一達成，未來他也希望能持續舉辦第二屆、第三屆科技創新卓越獎。

最後，副總統邀請6個外國獲獎團隊，能夠到全台灣走一走，了解台灣的風土民情，吃吃台灣的美食，認識更多台灣熱情的朋友，對台灣留下深刻的印象。