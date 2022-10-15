中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳（中）與中原大學師生合影。（中原大學提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中原大學今慶祝創校67周年，舉辦校友日活動迎接校友返校，也在校慶期間辦理智庫周講座，在全球經貿情勢、政治角力快速變化下，透過講座讓師生與校友瞭解最新政經時事。校長李英明也分享，中原111學年度招生達成率為全台私立綜合大學之冠，學士班新生註冊率更連3年達100％，是所有師生校友共同努力的成果。

中原大學表示，智庫周13日演講主題為「IPEF下印太區域經濟的整合與重組」，請來資策會MIC資深產業顧問兼資深總監陳子昂主講，由中原大學企管系教授、全球台商研究中心主任林震岩與其對話。陳子昂表示，全球供應鏈重組，資通訊廠商生產與產業價值鏈變化，已從大陸世界工廠轉變為「Made In Everywhere」。

陳子昂指出，地緣政治與疫情封控加速區域半導體供應鏈韌性成形，台美合作為優勢互補，地緣政治風險加劇，美中科技戰持續延燒，形成2大陣營，一個世界、2套系統是必然趨勢，雲端服務則仍由美中陣營瓜分。另數位經濟崛起，帶動5G、AIoT等數位建設與智慧應用，陳認為，數位經濟＋5G，將促進新情勢與商機。至於學生關心未來就業市場，陳建議往AI與大數據加強培訓，較具競爭優勢。

中原大學表示，最後一場智庫周演講昨下午邀請中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳分享「『半』球化下的全球經濟格局與變化」，與談人則是在海外各地經營事業有成的中原大學全球校友總會會長、馬來西亞全球產學研創協會會長方俊能。

李淳分析，「半球化」是指大國從戰略合作走向競爭，從比較優勢走向經貿互補，美中經貿關係脫而不斷，世界不再是平的。他認為，半球化帶來台灣經濟真正全球化，左右逢源時代開始退場，必須做好準備，包括政府及企業需有人、資、法、財、數位轉型。他也鼓勵年輕人要有開放心態，具外語和跨域能力，印太是世界的下一步，可以向南發展。

李英明也在校慶中分享，中原大學111學年度招生達成率為全國私立綜合大學之冠，更連3年學士班新生註冊率皆達100％，這是所有師生校友共同努力的成果。智庫周是校方為師生和校友精心規畫的講座，期許中原人在全球永續發展脈絡下累積實力，與時代脈動共進。