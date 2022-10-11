打擊樂家朱宗慶2020年獲頒行政院文化獎，當時他宣布要把獎金捐給北藝大音樂學系，設立「擊樂講座」，作為教育用途，期望能為社會帶來更大的貢獻，今年也適逢北藝大40周年，「擊樂新思維講座」將正式啟動，同時開放一般大眾到場參加。

朱宗慶表示，他始終秉持著從推廣打擊樂開始，和社會各界觸類旁通的信念，「打擊樂是一個媒介，怎麼把打擊樂敲敲打打的精神，運用在各行各業不同的領域上，如何為社會貢獻，是我所關切的事。」

在「擊樂新思維講座」的規劃，朱宗慶表示，該講座可作為一個創造發展的平台與腦部，讓有志於音樂專業的學子，不只專注於藝術的「技巧」，更著重於運用藝術的「頭腦」與視野。同時，透過平台與腦部，也可以去連結國內外藝術與社會各界，與醫學、教育、科技、農業、運動、生活等各領域結合，為各行各業加值，從而發揮更大的影響力。

北藝大音樂學院院長蘇顯達表示，音樂演奏是一項非常專業的技術，他也期望學生能夠在這項專業技術之外，更能拓展視野和眼界，有機會關注不同領域的事，「朱老師的規劃從這裡出發，學生們一點一點地累積，從每一次的學習吸收能量，等到一定的時間點，會在他們的藝術生命中發揮效應。」

「擊樂新思維講座」的與會講者，在論壇方面，兩場皆由朱宗慶親自主持，第一場10月12日為跨校論壇，共有盧文雅、陳慧珊、吳思珊、吳珮菁、施德華等五名學者，從西方與東方音樂演奏、音樂學、跨域實務等多面向角度，進行對話，再次定義打擊樂；第二場為10月19日跨域論壇，則由劇場人李小平、車克謙、王奕盛、林秉豪、陳慧等現今表現活躍的劇場工作者與談，探討打擊樂與劇場元素結合的無限可能。

在專題演講部分，講者有前文化部長鄭麗君、廣達研究院院長張嘉淵、國家交響樂團音樂總監準˙馬寇爾（Jun Markl）等，分別在10月26日、11月2日、11月7日到校，與學子們進行深度交流。現任法國史特拉斯堡打擊樂團團員、並任教於康城音樂院的巫欣璇，也將專程返台，在11月28日舉辦大師班。

朱宗慶表示，北藝大可說是他人生打拼的起點，也是打擊樂發展的重要基地之一，「現階段，台灣的打擊樂，毫無懸念已經是世界的發展重鎮了，那麼，現階段的高點應該要成為下一階段的基本水準，才會有不斷進步、生生不息的可能。」