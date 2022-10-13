中原大學67周年校慶舉辦「智庫週」講座活動，以「全球經濟的分析與展望：從台灣到世界」為主題，邀請中華經濟研究院國際所所長陳信宏、資策會MIC資深產業顧問兼資深總監陳子昂及中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳等３位資深財經專家，分享精闢的政經情勢觀點，讓師生掌握最新產業經濟趨勢，落實全人素養，與時代脈動共進。

第一場演講主題「全球供應鏈重組 臺灣的機會與挑戰」，邀請到中華經濟研究院國際所所長陳信宏主講，與談人為中原大學水利系校友、勤美集團董事長林廷芳。陳信宏表示，談到「全球供應鏈重組」，一般人會聯想到地緣政治、美中衝突或疫情，但不僅是如此，其中還包括多元驅動因素，例如淨零碳排、數位轉型等等，不只影響投資布局，相關產業的供應鏈型態與管理、營運模式、產業樣貌、軌跡等都隨之改變。

關於台灣產業未來之國際鏈結面向，陳信宏指出，臺灣需要建立新的供應鏈鏈結，以促成臺灣出口商品結構與市場結構的轉型。在部分新興科技產業領域，臺灣需要部署系統與應用，並非只是生產(零組件)和切入國際供應鏈而已。

與談人林廷芳是中原大學傑出校友，他鼓勵學弟妹開發軟體方面的應用，配合臺灣既有的硬體優勢，可以解決不同領域的問題。中原大學「智庫週」講座活動，13日下午邀請資策會MIC資深產業顧問兼資深總監陳子昂主講「IPEF下印太區域經濟的整合與重組」，14日下午由中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳分享「逆(去)全球化下的全球經濟格局與變化」，精彩可期