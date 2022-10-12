「臺灣女孩日」將於今年10月11日喜慶十週年生日，今年教育部與社團法人台灣女性影像學會攜手合作，於臺灣女孩日當日舉辦《河岸彼方》特映會，邀請大家一起共度女孩日！並精選12部影片作為臺灣女孩日專屬片單，於10月至12月期間巡迴學校辦理影片放映活動，以傳達「臺灣女孩日」精神。

我國致力推廣性別平等觀念，且多年來性別平等教育推動具有卓越成效；然而在許多國家，於爭取女性權益仍有一段漫漫長路。教育部與女性影展合作，特別在女孩日這天選映講述敘利亞女性經驗的《河岸彼方》，響應女孩日消除對女孩歧視、鼓勵及培力女孩潛能等精神。

教育部與女性影展合作，於女孩日這天選映講述敘利亞女性經驗的《河岸彼方》，響應女孩日消除對女孩歧視、鼓勵及培力女孩潛能等精神。(照片/教育部提供)

影片《河岸彼方》講述一個「回家戰鬥」的故事。19歲的庫德族女孩－赫拉拒絕接受家人為她安排的婚姻，從敘利亞古城－曼比季往西跨越幼發拉底河，來到河岸的另一端：庫德族居住區。作為一名夾在傳統家庭與性別解放間的新時代女性，赫拉面對極端的情況與選擇該如何自處？本片帶領觀眾探討傳統文化與女性權益的衝突與拉扯，值得深思。也試圖從文化傳統與女性主義間的矛盾切入，引領女孩們打破束縛，奮力為自己爭取自由平等。並期待從片中帶領觀眾深入了解女孩日的意義與精神，褪去歧視面紗，正視女孩的平等權益，營造性別友善的社會環境，使每一個人都有公平機會發展及實現自我。

透過每年舉辦「臺灣女孩日」相關活動，教育部期待提升各級學校突破性別刻版印象並重視性別平等權益，逐步引導學校落實建置友善、無歧視的性別平等學習環境。相關活動訊息查閱（https://www.gender.edu.tw）及臺灣女孩日臉書（facebook）粉絲專頁。