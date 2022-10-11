總統府提供

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蔡英文總統今天接見「台加國會議員友好協會」會長史葛洛眾議員訪問團，感謝加拿大9月派遣軍艦，在臺海執行自由航行任務，以行動來守護區域的穩定和平，期待雙方持續攜手合作，捍衛印太區域的和平穩定。史葛洛也表示，相信臺加針對印太戰略有很多合作機會。

蔡英文指出，自從全球疫情爆發後，這是第一個加拿大國會議員訪問團，她要對大家遠道來訪表達誠摯歡迎。後天，10月13日，臺灣的邊境就要解封，相信會恢復更多的國際交流。

她說，臺灣和加拿大是重要的國際貿易夥伴。在所有的亞洲國家中，臺灣是和加拿大雙邊貿易成長最快速的國家。去年臺加雙邊貿易額，更創下從1995年以來最高的增加幅度。

今年初，臺加雙方共同宣布啟動臺加「投資促進暨保障協議」（FIPA）探索性討論。她認為，透過這項協議的簽署，能夠打造更公開、透明、以及友善的投資環境，並且深化雙方的經貿連結。「我們非常期待在不久的未來，能聽到更多的好消息」。

去年臺灣正式提出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的申請。蔡英文表示， 臺灣和加拿大在經濟領域具有高度互補性，期待加拿大能夠支持臺灣加入CPTPP，共同促進更多的經貿合作，創造更多的繁榮。

加拿大外交部長、國防部長及國貿部長，都在今年8月對中國的軍演活動表達高度的關切。隨後，加拿大更在9月派遣軍艦，在臺海執行自由航行任務，以行動來守護區域的穩定和平。加拿大政府也在國際場合為臺灣發聲，支持臺灣的國際參與。

對此，她代表臺灣人民表達最深的感謝，並期待臺灣和加拿大在各領域不斷深化交流，也持續攜手合作，捍衛印太區域的和平穩定。

史葛洛致詞時稱讚今年國慶大會是非常棒的典禮，表演也相當精彩。她熱愛臺灣及臺灣人，也看到許多臺灣人以身為臺灣人為榮，並對政府團隊的成就引以為傲。

對於蔡總統昨日的國慶演說，她會帶回加拿大和各部部長分享。演說中提到許多優先事項，也是加拿大感興趣的議題。

她說，對加拿大而言，臺灣是很重要的利害關係者，這是一個雙方互相的重要關係，而不是單向的。臺灣是世界非常有價值的夥伴，是穩定及經濟強健的燈塔，而且也勇於站出來支持他人。

史葛洛認為，臺灣防疫的成功，加速了全世界對於臺灣的成就及能力的瞭解，不只是現在的成就，對於臺灣未來能夠有潛力、能夠成就的事情，全世界已認識得更多，這同時也向全世界發送一個訊號，「臺灣對於全世界的和平穩定是不可或缺的」。

史葛洛指出，臺灣展現了遵守「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)相關規定的作為，她相信，無論是加拿大友臺小組或其他許多國會議員們，都希望臺灣盡快加入CPTPP。

此外，臺加「投資促進及保障協議」也相當重要，她知道雙方部長對相關的探索性討論其實進展非常順利。這樣的機會對於加拿大及臺灣的企業來說，都是很重要的投資機會。臺加雙邊關係非常重要，也必須要進一步深化這樣的關係，讓全世界都能夠看見。

她相信臺加針對印太戰略有很多合作機會，印太地區是非常重要的地區，其和平與穩定對世界至關重要。她感謝這次的機會，並期待此行針對雙邊關係有更多的討論。