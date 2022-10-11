今年的國慶典禮，除了有三軍儀隊進場、花式操槍、空軍勇鷹高教機與F-5型戰機一同飛越總統府前上空等表演外，更邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來參與盛會進行表演。不過國民黨立委賴士黨怒批，台灣也有很多優秀的團體能演出，不需要在台日斷交50年時，邀請日本學生來表演「紀念」。

「橘色惡魔」昨（10）日的表演展現清純洋溢及專業吹奏，成為國慶大典上的一大亮點，更引起網友討論為什麼台灣訓練不出自己的「橘色惡魔」，結果有內行人透露，除了北一女的樂儀隊外，建中樂旗隊的表現也相當優異，今年甚至取得荷蘭世界音樂賽季軍。

對此，賴士葆今日也在臉書表示，包括今年獲得季軍的建中樂旗隊在內，台灣有許多校園、社團及民間團體，都能在中華民國國慶大典上展現優秀演出，而好笑的是台日斷交五十年，竟然被說成台日友好五十年，讓他狂酸「日本學生來台表演紀念斷交五十年，在民進黨政府口中的台灣國慶日表演！」