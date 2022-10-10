加拿大「台加國會議員友好協會」會長暨眾議院國貿委員會主席史葛洛率團，於雙十國慶期間訪問台灣，並出席國慶慶典活動。總統府發言人張惇涵今天表示，此行為全球疫情蔓延兩年多以來，加拿大國會議員首度組團訪台，總統府表達誠摯歡迎與感謝，蔡總統並將在明（11）日上午於總統府內接見訪問團。

張惇涵表示，台灣與加拿大互為印太區域的重要民主夥伴，雙方在經貿、安全、婦女賦權等多項領域交流密切。近年來，加國行政及國會部門對於台灣的支持也不遺餘力；不僅在國會通過許多友台議案，國會及行政部門更大力支持台灣的國際參與，並且皆以實際行動，展現對台海及印太地區和平穩定的高度關注。

「台加國會議員友好協會」共有97位參眾議員，他說 這是加國支持台灣的堅定力量，而此行也是史葛洛會長第4度訪台。本次訪團成員另包括：亞可諾、川布雷、馬泰爾、路易斯等4位跨黨派聯邦眾議員。

總統府也期盼透過此行的面對面交流，持續深化台加合作夥伴關係，並持續為印太區域的和平穩定貢獻民主之力。