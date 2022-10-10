【雙十國慶】首提四大韌性！國慶演說全文曝光 蔡英文：給世界一個更好的台灣

蔡英文總統今天發表國慶演說，呼籲北京當局不要誤判，兵戎相見絕不是兩岸選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。她期待邊境解封後逐步恢復兩岸交流，在理性平等及相互尊重下，也願意和北京當局尋找雙方可接受維持台海和平穩定的方法「這是我們的共同責任」。

蔡英文今天以「給世界一個更好的台灣-堅韌之島‧韌性國家」為題發表國慶演說，她開始就強調，今天是中華民國111年的國慶，也是中華民國立足台灣以來的第73個國慶日。

近來兩岸關係趨於緊張，她說，台海的和平穩定，是兩岸關係發展的基礎。遺憾的是，近年來，北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓，以及試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已經威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡英文指出，在台灣這塊土地上的人民，歷經73年的共同生活與發展，已經凝聚強大的認同感和歸屬感；台灣人民和朝野政黨的最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式。「這一點，我們沒有妥協的空間」。

她說，兩岸立場的分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳。她向北京當局喊話，不要因為台灣活躍的民主體制，而有所誤判；誤認台灣人民對民主自由的堅持，是可以妥協的，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭，來分化台灣社會。「這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠」。

她也呼籲北京當局，兵戎相見絕對不是兩岸的選項。唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本。

10月13日起台灣邊境管制即將放寬，蔡英文表示，我們期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重下，我們也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法；「這是我們的共同責任」。