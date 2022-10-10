在日本殖民統治下，同樣受到民族自決原則影響，朝鮮人追求獨立而有「三一運動」，台灣人雖然吶喊「台灣是台灣人的台灣」、推動「台灣議會設置請願運動」，只要求自治。真正促成台灣獨立的是二二八事件，只不過，一直要到美麗島事件，台獨運動才在海外風起雲湧。在威權統治時期，台獨與黨外與中共甚至於被打為「三合一的敵人」。

早先，在日本的台灣青年跟島內黨外人士有零星接觸。民進黨在1986年成立，開始有黨員到聖地牙哥加州大學人力資源中心受訓、宣誓加入台獨聯盟，特別是《台獨黨綱》在1991年通過，主張「獨立建國、制定新憲」，彼此水乳交融，又以新潮流互通有無。李登輝加速民主化腳步，海外台獨陸續翻牆返鄉，與民進黨的革命情感頓時由合作轉變為競爭。

民進黨在2000年總統大選前為了建立囊括中華民國政權的正當性，在1999年通過《台灣前途決議文》，主張台灣「固然依目前憲法稱為中華民國」、「事實上成為民主獨立國家」。2007年的《正常國家決議文》進而推動正名、制憲、加入聯合國，然而，這些頂多是獨立的必要條件、絕非充分條件。獨派團體眾聲喧嘩，始終未能嘗試獲得多數選民的認同，陳水扁總統任內朝小野大，一事無成。

如果說陳水扁政府的「一邊一國」是借殼上市，始於「四不一沒有」、連任嚷嚷「台獨做不到」，終究被陳繼盛痛批為「騙」。說好一聽一點，台獨運動或許能藉著民進黨執政而水漲船高；相對地，對於民進黨而言，台獨不過是在野的補血營養劑，一旦攫取中華民國政權，有取之不盡、用之不完的資源，眾多新興獨派團體趨之若鶩、搖尾乞憐，不外為了名與利，獨盟更被請上神桌。

大體而言，國民黨的「九二共識」是以含混的「一個中國、各自表述」來與對岸虛與委蛇，本質上是「反共保台」，認為中華民國至少還可以遮雨避風，那是隱性的「兩個中國」。民進黨班師回朝、取而代之，蔡英文政府的「中華民國台灣」只選擇可資利用的部分，充滿失憶的歷史斷裂，而「抗中保台」更是策略性用來掩飾施政無能、甚至於打壓異議，儼然是類戒嚴。

真正的獨立自主必須擺脫所有強權的制約，不應任人擺布、頤指氣使，畢竟，親兄弟、明算帳，彼此的國家利益未必始終一致。此外，除非萬不得已，不應輕起兵端，因此，真實的台灣獨立信徒應該設法說服中國，台獨不只沒有壞處、甚至於有好處。至於台灣內部，要是無法跨越黨派族群，把國家定位當作選票的提款機，那是為了一己之私；至若於為了獨立而可以犧牲民主自由，更是本末倒置。

小英總統去年翻箱倒櫃找出「互不隸屬」，今年老生常談「四個堅持」；連實質的中華民國獨立都保不了，遑論台灣法理獨立？特斯拉執行長馬斯克近日大放厥詞，建議中國「採用比香港更寬鬆的安排」，讓台灣成為中國的「行政特區」，那就是羊入虎口的「香港化」。美國兵棋推演洩漏天機，最壞的打算竟然是撤離台積電的半導體工程師，可見台灣只是為人作嫁的「晶片共和國」。

果真好的理念，怎麼會讓人嫌惡？自以為是的背後，就是自我矮化為百工百業。（作者為國立東華大學民族事務暨發展學系教授）

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