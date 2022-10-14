毅嘉（2402）第三季稅前盈餘以1.31億元改寫近8年來單季新高，前三季稅前盈餘更達2.9億元，超越去年全年稅後純益，毅嘉執行長曾恭勝表示，第四季有機會小幅優於第三季，明年營收可望達到雙位數百分比成長。而在中美摩擦與車廠客戶要求下，毅嘉將為車廠客戶改造既有墨西哥、匈牙利廠，馬來西亞廠則改造為光通訊基地，也因此未來三年資本支出合計將達20億元，幾乎是倍增。

毅嘉14日召開年度法說會公布並第三季自結獲利，受惠於車用晶片缺料趨緩、穿戴產品客戶新品上市，第三季毛利率為13％，較前一季度增加 1個百分點，營業利益為1.02億元，比上一季激增88.9％，雖然第三季業外收入比第二季下滑，第三季稅前盈餘仍達1.31億元，季增幅度高達44.3％，創下近8年來單季最佳紀錄。

累積前三季毛利率為13％，比去年同期成長1個百分點，營業淨利為2.1億元、年增25.2％，業外收入也在新台幣貶值下，前三季匯兌收益7974萬元、年增148.4％，帶動前三季稅前盈餘來到2.9億元，不僅年增45％，更已經超越去年全年稅後純益水準。

面對第四季與明年，毅嘉執行長曾恭勝表示，第四季訂單比第三季好，營運有機會比第三季小幅成長，而毅嘉今年打入新的車載顯示系統面板客戶、機電整合半模組打件服務增加，他看好明年營收將能雙位數百分比成長。

毅嘉近年來積極向車載市場轉型，今年前三季車載營收占比已經有62％，相比於2020年車載營收占比44％、2021年53％來說，車載貢獻度明顯成長，也因此，新產品多是圍繞車載顯示發展，如車載顯示系統相關的軟板、機構件、半模組等，至於營收占比在10～15％的穿戴裝置，則以主攻錶帶、機構件為主，未來將藉由既有客戶關係延伸至AR／VR機構件發展。

在製造基地方面，曾恭勝表示，蘇州廠為車載產品製造中心，中山廠則為穿戴式裝置製造中心，接下來AR／VR機構件也會在中山廠生產，台灣林口廠負責生產超細線路軟板PEDLIM、穿戴裝置錶帶，而在中美貿易戰、車廠客戶要求下，馬來西亞廠距離國際IDM大廠封測據點近，將擴建為光通訊產品中心，墨西哥廠、匈牙利廠都將建立為車用相關廠區，以滿足車廠需求，預計2025年中國以外廠區營收貢獻度將為15％。

曾恭勝表示，往年毅嘉每年資本支出都在3～4億元，即使馬來西亞、匈牙利與墨西哥廠都是既有的土地與廠房，不需要再多花太多錢，但未來三年資本支出合計仍將達20億元，主要用以添購新設備。