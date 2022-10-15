蔣萬安、黃珊珊先離開 蔡英文致詞拉抬陳時中 。曾薏蘋攝

台北市士林的葫蘆寺今年適逢建廟75周年，今舉辦「葫蘆寺九聖除瘟賜福大典遶境」活動，台北市長參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊也都出席，蔡英文總統也來為國人祈福，蔣、黃因為提前離開，蔡總統致詞時特別拉抬陳時中指出，指揮中心已成立1000天，陳時中擔任908天的指揮官；親自主持581場記者會，忙到頭髮都變白。

陳時中今天上午與蔡英文總統、無黨籍台北市長參選人黃珊珊、國民黨台北市長參選人蔣萬安一同出席葫蘆寺「九聖齊臨水陸除瘟遶境起駕大典」，蔣萬安活動開始前就抵達，在所有大咖人物到時，就率先離開。

陳時中、黃珊珊雖然握手致意，但兩人一度比鄰而坐就幾乎沒有互動，黃珊珊則努力滑手機，在與蔡總統、陳時中一起燒香參拜後也和參選士林北投民眾黨市議員的「學姊」黃瀞瑩一起提前離開。

台北葫蘆寺15日舉辦「九聖齊臨 水陸除瘟遶境起駕大典」，邀請台北市長參選人蔣萬安、陳時中（右）以及黃珊珊（左）到場，陳時中與黃珊珊雖然有握手致意，但後來兩人短暫比鄰而坐後就幾乎沒有互動，黃則是努力滑手機，略顯尷尬。（張鎧乙攝）

蔡總統致詞時指出，過去幾年來，疫情起起伏伏，她感謝葫蘆寺持續發揮安定人心的力量，也努力投入公益事業，除了捐口罩、捐快篩，更一口氣捐贈三台救護車，服務民眾，為社會注入更多正面的能量。

總統說，這次葫蘆寺登高一呼，把全臺灣九大宮廟都召集起來，舉辦水陸遶境，祈求風調雨順、合境平安。她要特別向大家說一聲「謝謝」。過去兩年多來，靠著全民團結及各大神明的保佑，一起把疫情控制下來。

總統提到，前天10月13日，臺灣有一件大事，就是正式開放國門。她去了桃園機場和基隆港，看海空運解封情形，大家都很期待，也做好萬全準備。接下來，我們和國際經貿的往來會更加頻繁，也會迎接更多的國際旅客，各地的餐飲、旅宿和景點都會再次熱鬧起來。請大家繼續團結，「讓我們一起拚觀光、拚經濟，讓臺灣繼續進步、穩健發展」。

總統認為，能邁向新階段，還有一群人也很努力付出。她稍早去了疫情指揮中心，因為指揮中心已成立1000天，她感謝防疫團隊的辛勞，不眠不休為臺灣打拚。

她說，這幾年接待來自世界各國的外賓，大家都對臺灣的防疫成績豎起大拇指比讚。總統也要在場善男信女為陳時中來點掌聲，

總統馬上為陳時中助選說，陳前指揮官之前是衛福部長，衛福部除了防疫，也做了很多社會福利的照顧，陳前部長已經當阿公，對於友善育兒環境也特別重視。

隨後總統還問，現場已經當阿公的人舉手，結果台上只有陳時中舉手。

最總統表示，之前的總統大選、公投，大社子地區的朋友都很挺她，她執政這幾年也沒有給大家「漏氣」。中央有這麼多好政策，需要地方一條心、一起拚。未來，她和執政團隊會在中央繼續拚，地方就交給大家一起拚，「讓我們一起為臺北做得更多、做得更好」

隨後，總統代表葫蘆寺致贈「感謝狀」予八大宮廟代表，並與現場貴賓共同進行起駕儀式。

陳時中事後受訪被問到，「今天好像你的主場？」他說，這是神明跟人民的主場；被問到蔣萬安提前離開很像沒有誠意？他說，這可能每個人對每個不同事物的感情不同，他們對本土寺廟感情相對豐富較有感覺；至於黃珊珊好像不跟他說話；陳時中說，「不是，她好像跟其他的候選人有話要談」。