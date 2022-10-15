國民黨籍台中市長盧秀燕始終在各大民調，以驚人幅度領先民進黨候選人蔡其昌，引發政壇關注。國民黨台北市前議員羅智強指出，蔡昨（14）日受訪明言「防疫成績不是民進黨利多」、「如果民進黨台北市長參選人陳時中當初是扮演全台助選角色……」可見蔡為挽救自己選情，不惜一棒打向自家台北市長候選人陳時中，更可見陳已被綠營棄得乾乾淨淨。此說法獲1.5萬人按讚，網友迴響熱烈。

羅智強昨日在臉書發文表示，蔡其昌選情冷冷被盧秀燕輾壓，竟然一棒打向陳時中，不僅吐槽「防疫成績不是民進黨利多」，更哀嘆「如果民進黨台北市長參選人陳時中當初是扮演全台助選角色……」。白話文翻譯，第一句話意思就是「陳時中防疫成績不好」，第二句話則是「一切都是陳時中選台北市長害的」，可見連蔡都拋棄陳了。

羅智強直言，他早就說了，民進黨已經放棄陳時中，但他也沒有想到會有像蔡其昌這樣，把陳「可割可棄」得如此乾乾淨淨，蔡果然是民進黨的「落井下石王」。羅強調，這次他想幫陳說一點點公道話，「昌昌，雖然陳時中很落漆，但是，你也好不到哪裡去呀！」選情冷冷不檢討自己，都怪給陳，也不太厚道吧？其實蔡最該怪的是盧秀燕，台中做得這麼好，害蔡怎麼抹黑都沒用。

這篇文章發出後獲得1.5萬個讚、超過630則留言與破300次分享，反應熱烈。網友紛紛表示：「果然是只有利益没有道義的黨」、「相信一定會應驗高嘉瑜的預言『一屍多命』」、「我們台中人，上一次淘汰林佳龍；這一次，換蔡其昌體會，被徹底輾壓的挫敗感。還好他不敢辭去立院職務，算是有自知之明」、「這下子狐狸尾巴都露出來了」。