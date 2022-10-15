台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

年底台中市長選舉引發各界關注，現任國民黨籍市長盧秀燕屢在各大民調以「輾壓」之姿領先，成綠營攻擊焦點。一份最新網路民調顯示，台中市長看好度方面，盧獲59.2%再度奪冠，遠勝民進黨候選人蔡其昌的12.4%，雙方差距高達46.8個百分點，比數極為懸殊。

《yahoo!新聞》自7日起針對台中市長進行網路民調，截至今（15）日，已有57700人參與投票。在「你看好誰當選台中市長？」這題，盧秀燕為59.2%、不知道／沒意見為22.5%、蔡其昌為12.4%、無黨籍的陳美妃則為5.9%。

針對「你對現任台中市長盧秀燕的滿意度如何？」認為非常滿意的民眾為29.7%、還算滿意28.3%、不知道／沒意見24.8%、不太滿意10.3%、非常不滿意6.9%。

至於「你認為未來台中市最需要加強發展的方向為何？（複選三項）」前五名依序為：警政治安41.3%、交通建設31.3%、經濟發展20.9%、環境保護20.5%、不知道／沒意見19.4%。