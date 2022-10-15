年底台中市長選舉引發各界關注，現任國民黨籍市長盧秀燕屢在各大民調以「輾壓」之姿領先，成綠營攻擊焦點。一份最新網路民調顯示，台中市長看好度方面，盧獲59.2%再度奪冠，遠勝民進黨候選人蔡其昌的12.4%，雙方差距高達46.8個百分點，比數極為懸殊。
《yahoo!新聞》自7日起針對台中市長進行網路民調，截至今（15）日，已有57700人參與投票。在「你看好誰當選台中市長？」這題，盧秀燕為59.2%、不知道／沒意見為22.5%、蔡其昌為12.4%、無黨籍的陳美妃則為5.9%。
針對「你對現任台中市長盧秀燕的滿意度如何？」認為非常滿意的民眾為29.7%、還算滿意28.3%、不知道／沒意見24.8%、不太滿意10.3%、非常不滿意6.9%。
至於「你認為未來台中市最需要加強發展的方向為何？（複選三項）」前五名依序為：警政治安41.3%、交通建設31.3%、經濟發展20.9%、環境保護20.5%、不知道／沒意見19.4%。
文章來源：《yahoo!新聞》網路民調
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。