基隆市長選戰，民進黨參選人蔡適應、國民黨參選人謝國樑、時代力量參選人陳薇仲及無黨籍參選人黃希賢、曾國民等出現五搶一的局面。入口網站「Yahoo奇摩」14日起針對「你看好誰當選基隆市長？」進行網路民調，截至14日晚上11點30分，謝國樑以69.7％大幅領先蔡適應的12.9％。

《Yahoo奇摩》14日起針對「你看好誰能當選台北市長？」進行網路民調，截至14日晚上11點30分，已有約3600名網友參與投票。謝國樑以69.7％大幅領先蔡適應的12.9％、陳薇仲的5.0%、黃希賢的1.7%。11.0%的網友則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你認為近年來基隆市發展如何？」有34.7%的網友認為不太好、20.9%非常不好；23.7%的網友表示還算好、7.8%認為非常好；12.9%則表示不知道／沒意見。

該民調也針對「你認為未來基隆市需要加強發展的方向有哪些？（複選三項）」進行調查。前3名分別為︰64.0%網友認為交通建設需要加強發展、42.3%網友認為是經濟發展、23.5%選擇市容環境；其他依序為︰20.0%認為環境保護、16.3%警政治安、13.6%公共衛生、9.5%教育品質、7.4%文化建設、7.2%長照資源、5.6%居住正義、3.8%婦幼保障、2.4%多元文化、1.3%選「其他」；另外有9.5%表示不知道／沒意見。