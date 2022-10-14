陳時中今年7月接受民進步徵召參選參選台北市長，並辭去衛福部部長與中央防疫中心指揮官，正式投入選舉。資深媒體人蘭萱認為，要不是因為疫情、防疫的關係，陳時中沒有資格選台北市長。但蘭萱也提及，陳時中仍有一點老神在在，因此對國民黨參選人蔣萬安或無黨籍參選人黃珊珊來說，打這場選戰的態度應為「就要蔣萬安」或「就要黃珊珊」，不該只是單純討厭陳時中或喜歡陳時中。

蘭萱13日在政論節目《少康戰情室》指出，民進黨在台北市長選舉中，2002年由李應元參選是最糟的的一次，那時民進黨得票率也有將近快36%。蘭萱認為，若陳時中鞏固36%的支持者，剩下由無黨籍參選人黃珊珊跟國民黨參選人蔣萬安兩人分，一定是輸陳時中。蘭萱認為，對陳時中來說，有一點老神在在，也就是只要讓黃珊珊跟蔣萬安兩人民調不分軒輊，選到最後選民不曉得該棄誰才好的時候，「自己就覺得可以高枕無憂」，整個狀況就變成很難聚焦。

蘭萱認為，在野黨必須更加把勁，這場台北市長選舉好歹要打出格局來，不該只是單純討厭陳時中或喜歡陳時中，對其他兩人來說，態度應為「就要蔣萬安」或「就要黃珊珊」，若不在這部分打出能力跟被需要性的話，這兩邊若真有所謂棄保才可能發揮效果。

此外，蘭萱說陳時中總是沒有真正去面對一件事，也就是他能夠選台北市長，是因為疫情，若不是因為疫情、防疫的關係，蘭萱直言陳時中是沒有資格的。