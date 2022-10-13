年底台北市長選戰備受外界關注，其中民進黨候選人陳時中負面新聞纏身，昨（12）日在北市內湖區街頭拜票還遇上民眾嗆聲的插曲。對此前立委沈富雄認為，陳時中的選情已經沒救了，而這點可以透過「陳時中的神情」與「偏綠電視台的節目內容」獲得佐證。

據《美麗島電子報》11日所公布的台北市長選舉最新民調，蔣萬安的支持度為29.6％、黃珊珊28.1％、陳時中27.8％，而若是「陳時中被棄保」，支持度則會變成黃珊珊42.7％、蔣萬安32.9％，陳時中則僅有6.3％。

沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》表示，目前尋求連任的候選人選情都沒有問題，這次的選舉已變成「垃圾時間」（指在一場比賽中，雙方隊伍的分數差距太大、難以改變勝負結果時，剩餘比賽時間即為垃圾時間），「勝負已定，所以就是在拖時間」。

沈富雄接著提到，現在距離投票還有40幾天，但大家已經覺得相當無聊，「而已經輸的人（指陳時中）日子很難熬，只能到街頭去喊話，還被人家罵，這真的是沒救了」。

沈富雄分析，所謂的「沒救」有兩個指標，第一個是要看看陳時中的臉，沈指出陳的臉「一點喜氣、振奮的表清都沒有」；其次是偏綠電視台晚間政論節目的討論內容，沈富雄表示有注意到除了少數，大部分節目都在播俄烏戰爭，沈判斷這代表他們不曉得要怎麼講，因發現被其修理的對象民調反而更高、過去的努力沒有結果甚至適得其反，且上級也沒有明確的指示，「這就表示已經很不容易救了」。