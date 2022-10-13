邊境今(13日)起開放，入境後採0+7自主防疫，但外媒日前統計，每10萬人新增染疫數最多的地方就在台灣，衛福部長薛瑞元昨(12日)在立法院坦承並非假消息，卻又說因台灣仍在疫情高峰、這樣解讀對台灣不公平。前立委郭正亮今(13日)在《新聞大白話》節目直批，台灣的BA防疫為何比國外晚1個月？這將成為民進黨台北市長候選人陳時中的利空，會讓人想起疫情仍然嚴重，陳時中卻是全世界唯一落跑參選的防疫指揮官。

郭正亮表示，中央流行疫情指揮中心不是說，可能會破(單日確診)6萬？還沒到耶（主持人錢子：今天是5萬3），結果那個最可能來的，你反而不讓他來，陸港澳。所以他這個(開放邊境)政策恐怕，不要高興那麼早。（錢子：為了選舉用的嗎？）他希望擴大內需產業，早就該朝這個方向走了，因為我們國內內需的服務業受創很深

「剛剛不是說有人幫我們辯護，人家比較早，那你為什麼會比較晚？」郭正亮說，部長你自己也承認啊，說你們晚了人家1個月到45天嘛！我們阿中不是說世界怎麼跟得上台灣？那你BA的防疫為什麼比人家晚1個月？所以你現在才受這個苦不是嗎？

郭正亮認為，這個對陳時中未來的選情，也是一個利空。人家就會想到，現在疫情怎麼還是這麼嚴重？一下(單日確診)5萬3，未來可能會到6萬，人家第一個就會聯想到說，疫情這麼嚴重你還落跑？還來選市長？而且人家又開始回憶你的金(句)語錄了：「我很想當市長！」

「啊請問疫情結束了嗎？（錢子：正在高峰）」郭正亮強調，全世界唯一落跑參選的防疫指揮官，就是你陳時中，所以你根本就不該當選！