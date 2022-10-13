國民黨話題天王、前高雄市長韓國瑜復出，政壇再吹起一股「韓流」，台北市議員秦慧珠12日預告，20日可望看到國民黨籍台北市長參選人蔣萬安、韓國瑜2人同台。不過外界也掀起討論，韓總站台到底是利是弊，對此柯文哲笑稱，也不能叫韓國瑜每天在家裡打坐，他總要出來走一走。

柯文哲今下午出席27屆金輪獎頒獎典禮，被問及韓國瑜復出，柯文哲笑稱，韓國瑜是朋友，人活在世界上，每個人都有每個人的朋友或敵人，也不能叫韓國瑜每天在家裡打坐，總要出來走一走，所以至於加減分，覺得都差不多。

至於蔣萬安日前於節目快問快答稱民進黨籍參選人陳時中像紅酒；無黨籍台北市長參選人黃珊珊像西瓜，柯文哲也對此有一番見解，強調人活在世界上不用講每句話都很有意義，但也反映蔣萬安的潛意識，陳時中看起來因為紅酒也比較貴，行情也很難講，好壞都喝不出來，有的很貴有的便宜，貴的紅酒喝不出哪裡好，也比較符合陳時中style，高深莫測看起來很好，到底價錢合不合理沒人知道

至於黃珊珊像西瓜，因為黃珊珊就是比較實在，看得到大概一斤多少錢，老少咸宜，而當媒體問柯文哲，蔣萬安向什麼，柯文哲則巧妙表示，再講就變成講壞話，不想講了。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障