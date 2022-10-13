「2024後的台灣，確實不關民進黨的事！」中研院前院長李遠哲近日證實，他跟總統蔡英文聊到2050年淨零碳排議題時，蔡英文竟然回「2024年後不是我的事，是下一代的事」，中廣董事長趙少康今(13日)在臉書怒批，既然蔡英文說2024後不關她的事，那2024之後也沒必要再給民進黨執政機會了！

趙少康表示，蔡政府既喊「2025非核家園」又要「2050淨零碳排」，讓民眾根本搞不懂電要從哪裡來。更好笑的是，蔡英文2024就卸任，喊這些目標根本都是在「話術治國」、「吹牛騙票」，任期一到屁股一拍人就走了。2000年至今，民進黨已經二度執政、整整做了14年，但整個台灣都毫無進步，就是因為民進黨做官、做總統後，只想著下一任的選舉，所以搞各種煙火式的政績、辦活動，但真正關注的重大建設卻是一事無成，民眾真的該醒醒，不能被民進黨一騙再騙！

他批，做政治要為國家的長治久安出謀劃策，不是只顧選票。當年前總統馬英九就是知道台灣電力要跟上經濟發展才推動核四，民進黨就是硬要擋。為了彌補電力缺口，馬政府任內，立刻又在民國105年規劃林口、通宵、大林等8部大型機組，讓蔡政府到缺電的現在還能靠當年馬英九的規劃苟延殘喘。

「這些電力規劃會不會影響到選情？當然會！」趙少康質疑，但國家利益本來就應該優先於政黨利益，很多政策對選舉不見得有利，但為了國家還是要做，但民進黨執政就完全不一樣，做任何事都在算選票，真的很不要臉。

最過分的是，民進黨一面享受國民黨建設下來的電力規劃，一面消費馬英九只剩核四，自己的電力規劃卻是一塌糊塗，上個月彰化大停電、高雄9月至少就有8起停電，直到上週高雄前金、新北八里也大停電。趙少康要問，連民生用電都顧不好，民進黨除了會跑選舉外還做了什麼？

趙少康直批，只要遇到問題，民進黨就罵馬英九、怪小動物，扁蔡執政14年，卻還宛若3歲小孩，實在可悲、可嘆，既然民進黨都說2024後不關他們的事，就讓他們2022先下台，2024再下台，好好當個事不關己的在野黨吧！