國防部部長邱國正日前指出，預計在年底之前就會公布兵役延長的消息，引發各界熱議。一份最新網路民調顯示，認為目前義務役4個月不足者，以壓倒性比數大勝認為足夠者。不少年輕網友認為「足夠」，強調延長兵役浪費時間、影響個人發展；大批「爸媽輩」網友則認為「不足」，痛批年輕人整天大喊抗中保台又投民進黨，應要為自己的選擇付出代價，有網友更直呼：「不足至少要2年才夠！」

《yahoo!新聞》昨（13）日起針對兵役制度議題進行網路民調，截至今日早上8時，已有超過1100人參與投票。針對「你認為義務役4個月役期足夠嗎？」認為「足夠，內容精實比役期長短重要」者有214票，認為「不足，建議延長役期」者則有888票。

投「足夠，內容精實比役期長短重要」的網友表示：「當那麼久兵簡直浪費我們年輕人時間」、「現在年輕人一畢業就要面臨低薪、學貸、買不起房問題，還要我們浪費那麼多時間在當兵」、「我還想要留學跟出國，當兵那麼久當把我們時間卡死了」、「不管當多久都是砲灰，有差嗎？」

主張「不足，建議延長役期」的網友則表示：「當初你們年輕人是怎麼喊的？付出代價的時刻到了！」「我兒子也整天罵對岸一副自己很厲害，結果現在也唉唉叫啦！笑死」、「我們那個時代就是要當這麼久的兵，現在年輕人就是日子過太爽才不懂珍惜」、「不是要抗中保台？通通給我去當兵啦」、「不足至少要2年才夠！」「應該要2~3年才對」。