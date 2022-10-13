究竟是當兵比較好？還是踏入職場工作比較好？一名即將成為台積電員工的網友表示，光想到要在台積電工作就覺得痛苦，好奇有沒有方法能讓自己將兵役補足一年，直說「好想回去當兵」，貼文一出，引發熱議。

一名網友在PTT八卦板發文，自稱是只當四個月兵的「菜逼八」，表示自己畢業後就要進入台積電上班，想必會很痛苦，不如回去軍營當兵，還可以領雙薪，直呼「好想回去當兵，過不需用腦的日子」，同時原PO也懇求網友幫忙集思廣益，該如何才能補足一年的役期？

貼文曝光後，有網友質疑，原PO只是一本正經地在胡說八道，留言開嗆，「這麼愛當兵就簽下去啊」、「沒種簽下去？」、「那你當初幹嘛不當一年」、「退伍後還是可以簽下去」、「四個月的真的是笑話，度假喔」。

不過也有其他網友說，「可以每年自願報名教召」、「每半年教召可以喔，一年可以補一個月，然後教召八年就補滿了，歡迎你回營教召」、「每年教召教到你哭出來喔」。

網路上近來熱烈討論「補兵役」的議題，國防部長邱國正日前表示，將在今年底公布兵役延長相關措施，而外界最關注四個月軍事訓練役的役男，是否有需要補足役期？對此，國防部發言人孫立方今（13）日在記者會上表示，兵役制度調整仍在籌備階段，而四個月役期調整尚未定案，但初步規劃沒有補兵役的問題。