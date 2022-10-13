美國最近一次對中國半導體發展出手，是嚴格限制半導體設備輸中，今日外電傳出，台積電獲得為期一年的許可證，可繼續訂購美國晶片製造設備，用於南京廠的擴產計畫。

台積電今日下午將發布第三季財報、舉行法說會，正值緘默期，不對此做評論。據傳美方也對南韓SK海力土和三星給予相同的一年豁免權，但中籍長江存儲、長鑫存儲未獲許可。

《日經新聞》引述知情人士說法，指台積電南京廠擴產計畫依然在正軌。但原規畫的7奈米，改切入28與22奈米製程，16奈米則在管制範圍內。自從華為旗下的海思科技被美國封殺後，台積電在中國的營收大幅下降，2020年中國對台積電營收貢獻17％、2021年來到10％、2022年第二季13％。

此外，台積電可能赴歐設新生產基地，德國《資本雜誌》報導，台積電本月組團前往德國半導體聚落德勒斯登（Dresden）考察，博世（Bosch）、恩智浦（NXP）、格芯（Global Foundries）、英飛凌（Infineon）等企業也在當地設廠。