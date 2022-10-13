繼南韓三星電子和SK海力士位於中國的半導體廠獲得美國政府為期一年的豁免之後，日經新聞報導全球晶圓代工龍頭台積電也獲得相同待遇，其位於南京的工廠可繼續向美國公司採購晶片製造設備，以推進擴廠計畫，這項豁免同樣暫訂為一年。

上周五美國拜登政府發布一連串新的技術出口規範，以進一步防堵中國取得先進的半導體技術，但路透社報導，拜登政府有意給予在中國設有晶片廠的三星電子和SK海力士豁免權，當時知情人士表示：「美方的目標不在於打擊非中國企業」。

三星電子在陝西省設有一座生產NAND快閃記意體晶片的工廠。SK海力士則收購了英特爾在大連的NAND晶片製造業務，同時也有另一座在中國的DRAM晶片廠。

根據諮詢公司Yole Intelligence先前提出的報告，中國廠占SK海力士約25%及三星約38%的NAND晶片產能，此外，SK海力士約50%的DRAM晶片在中國生產。

日經則報導，最新消息指出美國政府已經允諾台積電，其南京廠可繼續向美國探購生產設備。中國市場占台積電2021年總營收約10%，今年第二季的占比約為13%。

此前德媒Caiptal報導，台積電考慮在德國東部薩克森邦（Sachsen）首府的半導體聚落、有「薩克森矽谷」（Silicon Saxony）之稱的「德勒斯登 」（Dresden）設廠，預計10月將派團考察。台積電對此僅表示「目前尚無具體決定」。

台積電將在今天下午召開法說會。

稍早前美國晶片製造設備大廠應用材料（Applied Materials）率先就拜登政府對中國最新祭出的半導體技術出口限制可能造成的衝擊提出具體數字。

該公司將第四財季（截至10月30日）營收預測從66.5億美元加減4億美元，下修至64億美元加減2.5億美元，低於分析師預估的66.7億美元。該公司並將第四財季經調整後每股盈餘預測從介於1.82～2.18美元，下修至介於1.54～1.78美元。應材並警告，下年度首季營收也將受到程度相當的衝擊。