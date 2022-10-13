自從美國眾議院議長裴洛西8月訪台後，兩岸緊張情勢升溫，台積電創辦人張忠謀日前接受美媒專訪時指出，「我認為他們會節制不攻打台灣」，但如果發生戰爭，「台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。針對兩岸關係緊張，超微半導體（AMD）董事長蘇姿丰受訪時則表示，如果大陸武力犯台，將導致供應鍊中斷等情況。

美國財富雜誌《Fortune》資深專家艾倫·默瑞（Alan.Murray）採訪蘇姿丰，問到如果大陸入侵台灣會如何？蘇姿丰則回答，這不僅與兩岸有關，還與我們所有人都經歷過的事情有關，過去幾年並未真正預料到供應鏈可能中斷。她也分析這就是美國推動《晶片和科學法案》會如此有利的原因之一，因為重振了美國的製造業和美國的研發。

另外，美國上周最新宣布管制出口新法，不准包括超微在內總部設在美國的公司，出售先進半導體或製造設備給大陸，蘇姿丰被問到此題時，則回答「美國有國家安全利益考量，我們完全明白這一點」，但大陸是一個大市場也很重要，以超微為例，大陸市場占超微業務的25%，但她分析短期內影響可能不會很多，必須靜觀事態發展。

蘇姿丰說，超微大部分晶片都由台灣製造，而這恰好也是她的出生地，近來兩岸緊張情勢升溫，她則認為，當針對此事進行兵推時，總是要擁有多個來源、擁有多樣性方案。

即使遇到上述這些障礙，但蘇姿丰仍認為半導體產業的未來極好，因為大家永遠都需要電腦，並強調超微必須調整策略、熬過中期的挑戰。