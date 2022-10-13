晶圓代工大廠台積電(2330)股價近日走勢疲弱，昨（12）日收跌1％至397.5元，失守400元關卡、創逾26月低點。台積電今（13）日在下午召開法說前先回神，股價開高上漲1.38％至403元、站回400元關卡，早盤穩揚逾1％，領漲晶圓代工族群。

台積電近日股價再度走疲，主要由於外資再度轉買為賣大提款，致使三大法人賣超力道轉強，本周迄今合計賣超達6萬6795張，其中外資賣超達6萬6096張、自營商賣超1127張，僅投信持續買超達428張。

台積電2022年9月自結合併營收2082.48億元，雖月減4.5％、仍年增達36.4％，改寫歷史次高。使第三季合併營收6131.43億元，季增達14.8％、年增達47.9％，連9季改寫新高。累計前三季合併營收1.63兆元、年增達42.6％，續創同期新高。

台積電先前法說時預期，在新台幣兌美元平均匯率29.7元狀況下，第三季合併營收將介於198～206億美元，以新台幣計價約季增10.1～14.5％、年增達41.8～47.5％，連9季改寫新高。法人認為，主要受惠新台幣貶值助攻，帶動實際成長略優於預期。

台積電將於今日下午召開線上法說，說明第三季營運狀況及營運後市看法。由於近期超微（AMD）、輝達（Nvidia）等主要客戶陸續下修財測展望，是否影響台積電短期營運成長展望、先進製程進展、對供應鏈庫存調整最新看法等，預期將成為法人關注焦點。