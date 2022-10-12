雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠連假帶動住房及宴會需求持續復甦，2022年9月營收續升至近8月高點，帶動第三季合併營收「雙升」強彈，淡季表現逆強。展望後市，集團樂觀看待邊境解封將啟動國際及國內旅客雙引擎，盼營運逐步恢復疫情前水準。

雲品公布2022年9月自結合併營收1.75億元，月增4.96％、年增達68.92％，登近8月高點、改寫同期新高。使第三季合併營收5.09億元，季增達51.19％、年增達1.3倍，累計前三季合併營收13.9億元、年增達46.1％，雙創僅次於2019年的同期次高。

雲品表示，9月適逢中秋連假，日月潭雲品溫泉酒店及台北君品酒店住房需求強勁，配合推出多元國旅住房方案，有助拉抬君品周末假日住房表現。而尾牙、春酒與喜宴等餐飲宴會持續接單至明年下半年，使9月營收較8月維持穩健微幅成長。

展望第四季，隨著13日起入境放寬為「0+7」免居隔、單周入境上限升至15萬人次、旅遊團禁令解除，雲品看好將能有效調整台北君品住客結構、提升住房率，日月潭雲品亦受惠國旅旺季帶動，住房業績均可望維持暢旺，且年底適逢宴會辦理高峰，將能維持整體營運復甦。

雲品指出，台北君品疫情前住房客源中85％為外國旅客，隨著邊境管制鬆綁，國外旅客有望緩步回流、同時承攬國旅客群，盼使住房營收逐步回穩。而日月潭雲品主要客群為家庭客，以星馬過往經驗來看，受限航班班次及安排需時間，預期開放初期未能大量取代國旅。

雲品認為，即使國際旅遊重新開放，國內家庭客群初期仍將以國旅為主，有助日月潭雲品住房業務在年底旅遊旺季維持暢旺表現。雲品看好海外入境旅遊逐漸復甦與國旅內需消費市場，將持續深化集團資源整合，同步採取同業、異業結盟合作，盼營運逐步恢復疫情前水準。

同時，雲品持續透過「君品Collection」受理委託經營案，除了目前已營運的淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、台東紅葉谷綠能溫泉園區外，還有籌備中的烏來紅河谷、台南安平區新案，年底前尚有新案洽談中，將有望帶動住房、館外餐飲與委託經營三大業務動能。