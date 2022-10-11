台塑四寶公布9月營收，相較8月呈現2升2退，成長幅度以台化月增加7.5%，為台塑四寶之冠，其次為台塑的月增4.7%。

台塑(1301)9月合併營收182.66億元，月成長4.7%、年衰退14.8%。台塑表示，9月有8個廠歲修，比8月減少2個廠，開工率提高，且配合客戶船期安排，液(鹵咸)出貨量比8月增加，因此，2022年9月主要產品銷售量合計比8月增加4.1萬噸，但售價上，由於全球通膨居高不下，歐美持續升息，消費者購買力降低，產業鏈持續進行庫存調整，終端需求減少，加上美國及中東地區石化產品低價外銷亞洲市場，因此，台塑9月各產品平均價格都比8月下跌，幅度介於3~11%。

南亞(1303)9月合併營收271.1億元，月衰退1.5%、年衰退24.1%。南亞表示，近來雖然全球消費動能仍然偏弱，然而因電動車、風電產業帶動，以及BPA、1,4BG、可塑劑等產品下游備貨需求增加，使南亞電子材料與多項化工產品銷售價、量提高，營收增加；而德州EG-2則因計畫性減產，使銷售量及營收減少。

台化(1326)9月合併營業額308.22億元、月成長7.5%、年成長1.8%。台化表示，9月營收相較8月成長主要是因為酚酮、PS、ABS、PP市況回升，增加銷售17.2億元；PTA內銷客戶定檢復車或開動率提升，銷售增加3.7億元；配合PTA-3定檢，PX減少自用增加外售3.4億元；PIA產銷調節，增加2.9億元；售價上， 受通膨、升息等因素影響，市場信心不足，客戶依剛需採購去化庫存，原油及各主要產品行情震盪盤整，僅BPA市況回溫帶動苯酚價格上漲，及PTA、丙酮因同業減產供應偏緊，價格略微回升。

台塑化(6505)9月合併營業額697.29億元，月衰退15.7%、年增加23%。台塑化9月原油煉製量1353.9萬桶，比8月減少220.5萬桶，產品總銷售量1611.8萬桶，比8月減少245.3萬桶，售價方面：9月產品平均售價104.5美元/桶，比8月減少6.3美元/桶，主要係杜拜原油平均價格比8月下跌5.7美元/桶所致。另外，烯烴事業營業額比8月增加5.9%，主要是因9月乙烯因市場供給減少，平均售價比8月增加15美元/噸。