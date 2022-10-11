鈞興-KY(4571)9月合併營收2.04億元，年增13.16％，為歷年同期新高，累計前三季合併營收為18.44億元，年減14.25％。鈞興-KY表示，受惠主要客戶訂單出貨回升，並持續提升越南廠整體產能稼動率，帶動包括精密五金件、工業機器人齒輪等產品銷售提振，挹注9月營收。

鈞興-KY積極展開應用於電動助力車(E-Bike)之下管型中置電機產品業務，於9月參加2022年台中周自行車展活動，增加下管型中置電機產品市場宣傳，並爭取更多業務合作機會。此外，各產業供應鏈逆全球化趨勢不變，有助於旗下越南新廠對於國際品牌客戶轉單機會。

第四季公司持續與客戶進行新款產品研發，且開拓工業機器人、電動助力自行車等利基型領域布局，其中目前針對下管型中置電機標準品進行客戶送樣認證，同步與品牌客戶投入客製化中置電機產品開發，為明年營運注入新的成長動能。