精密齒輪大廠鈞興-KY公布9月合併營收2.04億元，年成長13.16％，創同期新高；第三季合併營收近6.0億元，年減23.26％；前三季合併營收18.44億元，年減14.25％。鈞興第三季旺季不旺，依據目前接單及出貨推估，第四季營運可望與去年相當。

鈞興表示，主要客戶訂單及出貨回升，越南廠稼動率也提升，帶動精密五金件、工業機器人齒輪等產品銷售增長，是9月合併營收改寫同期新高的主因。

鈞興表示，新產品、新領域及提升珠海與越南新廠生產效率，仍是鈞興重要營運策略。鈞興積極拓展應用在電動助力車（E-Bike）的下管型中置電機產品業務，9月參加2022年台中週自行車展活動，增加下管型中置電機產品市場宣傳，並送標準品給客戶進行認證，並與品牌客戶進行客製化中置電機產品開發，有望整體效益為明年營運注入新的成長動能。此外，越南新廠對於國際品牌客戶具有轉單的誘因，陸續接獲國際知名品牌洽談合作機會。

鈞興表示，今年黑天鵝事件特別多，像俄烏戰爭、美國持續升息且比預期高、大陸動態清零及全球通膨嚴重，致使第三季營運旺季不旺，目前接單、出貨，第四季與去年同期持平。鈞興持續與客戶進行新款產品研發、開拓工業機器人、電動助力自行車等利基型領域布局。客戶對明年營運並不悲觀，鈞興打樣量增加，等年底黑天鵝事件告一段落，明年市場需求可快速回溫。