美食-KY（2723）9月營收17.6億元、年增2.3%，續創同期新高並為今年新高，累計前九月營收143.6億元、年減3.22%。美食-KY在亞州市場尚未回到疫情前的表現，但較去年同期衰退幅度已大幅改善，只剩個位數的差距。反觀北美市場，受惠同店營收成長，第三季的營業規模較疫情前同期（2019年）成長接近20%，占美食-KY合併營收的比重近三成。

展望後市，第四季起美食-KY在美國市場將擴大展店版圖，增添營收成長動能，美食-KY來自亞洲以外的營收貢獻可望持續上升，再寫全球布局里程碑。 85度C在美國市場買氣持續熱絡，在比較基期愈墊愈高的情況下，七月、八月、九月都繳出優於歷年平均的同店正成長，帶動美國營收連續18個月改寫同期新高。對比去年同期，來客數也維持正成長，並未看到通膨高漲帶來的負面效應。法人分析，今年第三季85度C北美市場的營收規模，與疫情前（2019年）相比，增加近20%，成長幅度更優於上半年。

法人預期，年底前若通膨能逐漸降溫、油價相對穩定，還有機會看到更高的門市來客數，推升營收。而85度C在美國的營業版圖目前僅五個州、不到70間門市，一旦今年秋冬開始加速展店，擴張營業版圖，可預見的未來將持續替美食-KY創造重要的成長動能。

在大陸市場，美食-KY延續四月以來的復甦態勢，營業規模向上攀升，八月、九月營收也連續持穩在去年同期的九成以上。法人觀察，大陸當地受到疫情封控再度升溫的影響，九月份的服務業PMI（採購經理人指數）回落到榮枯線之下，是今年六月以來首次陷入衰退。其中，零售、餐飲等接觸型行業的PMI更低於45，回檔幅度明顯。反觀當地85度C透過產品的推陳出新及精準的行銷，同店銷售表現反而連續四個月持續改善，相較去年同期已經恢復超過九成五，是五月以來的最佳表現。

展望第四季及2023年，法人指出，停辦兩年的北京馬拉松已經宣告今年底恢復舉辦，整體防疫政策趨向開放，可望有效帶動實體餐飲消費回升。而85度C疫情期間營收表現相較同業穩定，淘汰弱勢門店後，營運體質更進一步提升，一待疫情逆風減緩，營收恢復動能可望優於整體行業表現。在台灣，85度C與三麗鷗看準連鎖品牌的高知名度與卡通人物的高人氣，強強聯手，推出四款Hello Kitty以及布丁狗蛋糕，搭配布丁狗、Hello Kitty造型蛋糕盒，蛋糕盒還可以DIY做成置物架，放大人的手機或是小朋友的文具用品都適合，全台限量，可望再度掀起一陣Kitty旋風，推升蛋糕銷售。