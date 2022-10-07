卓越(2496)9月營收為0.63億元，年成長9.17％；累計第三季營收1.99億元，年增13.97％；前三季營收5.10億元，年增5.61％。卓越表示，9月營收受惠開學旺季來臨，集團旗下各事業體認列學員開課收入，其中，卓越於去年調整與高雄地區國中補教實體業者「易禾教育」合作營運模式，由教育諮詢服務收入轉為短期補習班業務認列，整體合作效益亦逐步顯現。

卓越指出，新增的陳立老師直播核心課程，在同業間因完整性整體業績逆勢成長，同時為保障學員優質、安心學習環境，各分校仍持續定期進行例行性消毒與設備檢整，此外，卓越旗下「陳立教育」更利用全科專業師資團隊與培訓制度、教材研發與線上、線下資源整合等優勢，持續於全台分校穩步擴增國中、國小班系課程。

卓越持續推動應試教育「陳立教育」拓展國中、小學領域業務，並同時擴大STEAM教育商機業務佈局及師資培訓等資源整合策略，帶動陳立小學堂與私立小學、國中合作導入課程、以及針對其他補教通路業者合盟方式進行「派師＋教材銷售＋授權」等業務接單明顯優於去年，隨著陳立小學堂營收比重逐步提高、以及秋季開學旺季來臨，有助於營運表現。